Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Belediye Kütahyaspor’un sezonun ilk yarısındaki performansı ve son maçta Düzcespor’a karşı alınan 4-1’lik galibiyetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, takımın gösterdiği azimli performansla tüm şehri gururlandırdığını belirterek, "Ligin ilk 15 maçını başarıyla geride bırakarak hedefimize bir adım daha yaklaştık. Şimdi önümüzde ikinci yarının heyecanı ve mücadele dolu 15 karşılaşma daha var. Bu zorlu maratonun sonunda hak ettiğimiz başarıyı hep birlikte kutlayacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Futbolcuları, teknik heyeti ve emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Kahveci, "Şehir bizim, takım bizim" dedi.