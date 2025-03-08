Kütahya Belediye Meclisi toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında yapıldı.

Kütahya Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında 2. Dönem 3. Olağan 2. Birleşim Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda, Belediye Meclisi’nin kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, il merkez mücavir alan sınırlarında hizmet veren denetimli özel halk otobüslerine ait fiyat tarifesinin yeniden güncellenmesi konusu görüşüldü. Bu önerge, Belediye Meclisi’nin 5 Şubat 2025 tarihli ve 82 sayılı kararıyla kabul edilen fiyat tarifesinin güncellenmesi için yapılmıştı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, toplantıda yaptığı konuşmada, "Burada, hep birlikte halkımızın yanındayız. Bundan hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Esnaf mağduriyeti de oluşmayacak, ancak yaşadığımız ortamda ulaşımla ilgili alternatif çeşitliliklerimiz olmamasından kaynaklı yapısal bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunlar da iyileştirilecek" dedi.

Müzakere sonucunda, denetimli özel halk otobüslerinin fiyat tarifesinin güncellenmesi ile ilgili konu, esnaf ve halkın beklentilerinin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla yeniden Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.