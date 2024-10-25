Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, saha ziyaretleri kapsamında Eskişehir kara yolu üzerinde bulunan Çiniciler Çarşısı’nı ziyaret ederek kapsamlı incelemelerde bulundu.

Başkan Kahveci, şehrin gastronomi kültürüne katkıda bulunmak ve Kütahya’nın mutfağının bilinirliğini artırmak adına bu alanda yapılacak projelerle ilgili başkan yardımcıları, encümen üyeleri ve birim müdürleri ile fikir alışverişinde bulundu.

Çiniciler Çarşısı’nda yapılacak çalışmaların detaylarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kahveci, bu alanın şehirdeki konumu itibarıyla büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, en verimli şekilde değerlendirileceğini ve hak ettiği değere kavuşacağını ifade etti.

İncelemeler sırasında bu alanda bulunan esnaf ve vatandaşlarla doğrudan görüşmeler sağlayan Belediye Başkanı Kahveci talep ve önerileri de değerlendirme fırsatı buldu.