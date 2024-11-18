Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında iki şehir arasındaki iş birliğini geliştirme ve geleceğe yönelik projelerde ortak adımlar atma konuları ele alındı. Görüşmede Kütahya ve Bursa’nın dostane ilişkilerini daha da güçlendirecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde de bulunuldu.

Kütahya Belediyesi heyeti, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, iki şehir için ortak projelerde iş birliğine hazır olunduğu ve bu çalışmaların heyecanla beklendiği vurgulandı.