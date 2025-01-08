Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Basın İlan Kurumu (BİK) Bursa Bölge Müdürü Osman Başeğmez’i belediyede ağırladı. Ziyaret sırasında Basın İlan Kurumu’nun çalışmaları, basının gelişimine yönelik projeler ve yerel basının güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Kahveci, görüşmenin basının ihtiyaçları ve çözüm önerileri üzerine oldukça verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Sayın Müdürümüzle, basının gelişimi ve yerel basının güçlendirilmesi üzerine önemli konuları ele aldık. Nazik ziyaretleri ve değerli paylaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."