Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bir mesaj yayımlayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Başkan Celal Kadooğlu, milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyet’e sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirtirken, "Milletimizin her türlü yokluğa ve yoksulluğa rağmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 101. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" vecizesinin önemine dikkat çeken Başkan Celal Kadooğlu, "Kan ve göz yaşının eksik olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Başta Gazze olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde savaş rüzgarları esiyor. Böyle bir ortamda Atatürk’ün, ’Millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa savaş cinayettir’ sözlerinin önemini daha iyi anlıyoruz. Bağımsızlığın, demokrasinin, temel hak ve hürriyetlerin, huzur ve barış içerisinde kardeşçe yaşamanın önemini daha iyi anlıyoruz. Öyleyse bizlere düşen en büyük görev, Cumhuriyete ve kazanımlarına sıkı sıkı sahip çıkarak, daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarmaktır. Cumhuriyetimizi korumanın, güçlendirmenin yolu da daha çok çalışmaktan geçer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözlerinin herkese rehber olması ve bu ülke için yorulmadan, usanmadan çalışması gerekmektedir" şeklinde açıklamada bulundu.

Kadooğlu, mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle; Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Cumhuriyetimizin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.