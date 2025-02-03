DENİZLİ (İHA) – Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Almanya ve Avusturya’da gerçekleştirdiği ziyaretinde gurbetçi hemşehrileriyle bir araya geldi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, eşi Dilek Tatık ile birlikte Almanya ve Avusturya’da temaslarda bulundu. Avusturya’nın Lustenau kentinde Tavas - Kızılcalı hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Tatık, Avustırya - Bregenz Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi’yi ziyaret etti. Başkan Tatık, Almanya’nın Unterelchingen kentinde düzenlenen 20. Geleneksel Kızılcalılar Kültür ve Dayanışma Gecesinde ise gurbette yaşayan hemşehrileriyle bir araya gelerek, hasret giderdi.

Başkan Kadir Tatık, Avusturya ve Almanya temaslarıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Avusturya – Lustenau’yada Kızılcalı hemşehrimizle bir araya geldik. Bregenz Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi’ye ziyaretimiz sırasında Terakota seramiği takdim ettik. Nazik ev sahipliği için kendilerine teşekkür ederiz. 20. Geleneksel Kızılcalılar Kültür ve Dayanışma Gecesinde ise gurbetteki hemşehrilerimizle buluştuk. Denizli’mizin eşsiz halk oyunları ile başlayan bu anlamlı gecede, dayanışma ve birlik duygularımızı pekiştirdik. Geleneklerimizi yaşatmanın ve bu güzel atmosferde buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Katılan ve destek veren tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ederiz. Bu organizasyona katılım ve diğer tüm masraflar, tamamen kendi imkanlarımız ve gurbetçi kardeşlerimizin misafirperverliği ile karşılanmıştır" dedi.