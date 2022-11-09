Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ara tatilde sahnelenecek olan “Arı Maya ve Ormancı” tiyatrosuna öğrencileri davet etti.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ara tatilde sahnelenecek olan “Arı Maya ve Ormancı” tiyatrosuna öğrencileri davet etti.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatiline girmesine sayılı günler kala Osmaniye Belediyesi, ara tatil hediyesi olarak ücretsiz çocuk tiyatrosu etkinliği düzenleyecek. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan çocuk tiyatrosu “Arı Maya ve Ormancı” 12 Kasım Cumartesi günü 11.00, 13.00 ile 15.00 saatleri olmak üzere üç seans olarak çocuklarla buluşacak.

Öğrencileri tiyatroya davet eden Başkan Kadir Kara, “Okullarımızın ara tatile girmesiyle birlikte çocuklarımızın verimli ve eğlenceli bir tatil geçirmeleri için bu tiyatro etkinliğini düzenledik. Çocuklarımıza tiyatroyu sevdirmeyi ve kültürel anlamda kendilerini geliştirmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Çocuklarımız için düzenlediğimiz ücretsiz Arı Maya ve Ormancı çocuk tiyatrosuna tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.