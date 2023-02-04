Adıyaman’ın Sincik Ziraat Odası Başkanlığı olağan genel kurulunda mevcut Başkan Kadir Altıntel güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Adıyaman’ın Sincik Ziraat Odası Başkanlığı olağan genel kurulunda mevcut Başkan Kadir Altıntel güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Sincik öğretmenevi konferans salonunda yapılan kongreye AK Parti Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, STK ve siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile çiftçiler katıldı.

Kongre bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantının gündem maddeleri tek tek okunarak üyelerin oylamasına sunuldu. Oylamaya sunulan gündem maddelerinin üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan genel kurulda 38 delegeden 25 delege oy kullandı. Tek liste halinde seçime giren Başkan Kadir Altıntel, oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, "Kuruluş amacımız çiftçilerimize faydalı olmak üzere ortak projeler oluşturmak ve ilçemizde kaliteli tarıma elverişli ortam hazırlamaktır. Bu çerçevede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız projeler ile çiftçilerimize 32 bin ceviz fidanı, 18 bin badem fidanı, 4 bin 500 zeytin fidanı, 10 adet yem kırma makinesi, 2 adet üzüm sıkma makinesi, 60 adet hayvan sulağı, yem ve fiğ desteği sağlandı. Arıcılar Derneğimizin ortak projeleri ile 4 bin 100 adet bal arısı kovanı, yaklaşık 70 ton toz şeker dağıtımı yapıldı. Bu projelerin bir kısmı Özel İdare bütçesinden, bir kısmı GAP İdaresi bütçesinden yüzde 70’i hibe, yüzde 30’u da çiftçilerimiz tarafından karşılanmıştır. 4. Genel kurulumuza katılarak bizleri yeniden bu göreve seçen delegelerimize, köy ve mahalle muhtarlarımıza şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu.