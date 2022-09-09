Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Ahmet Ersoy ve Musa Takımcı ile birlikte Erzurum Bölge Birliğini ziyaret etti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Ahmet Ersoy ve Musa Takımcı ile birlikte Erzurum Bölge Birliğini ziyaret etti.

Başkan Kacır ve Başkan Vekilleri ile Bölge Müdürü Bekir Parlak, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Valilik ziyaretinin ardından, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile birlikte, Türkiye’nin en yüksek rakımında bulunan jeotermal serada yetişen ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde satışa sunulması için bir süre önce protokol imzalanan Ilıca domatesinin üretildiği seraları gezerek hasat çalışmalarını yerinde incelediler.

Başkan Kacır ve beraberindeki heyet yoğun gündeme, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market Erzurum Lojistik Deposu, 2611 Sayılı Aşkale Tarım Kredi Kooperatifi, 2592 Sayılı Kandilli Tarım Kredi Kooperatifi ve 2584 Sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifi ziyaretleriyle devam ederek çalışmaları yerinde incelediler ve faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

Ziyaretlerde, Bölge Müdür Yardımcıları Özkan Yıldırım ve Mehmed Agah Ayık da hazır bulundular.