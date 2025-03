AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Kablan, kadınların hayatın her alanında büyük fedakarlıklarla, emekleriyle ve sevgileriyle dünyayı güzelleştirdiğini belirtti.

Başkan Bülent Kablan, "AK Parti olarak kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta daha fazla yer alması için önemli reformlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalara kararlılıkla devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kadın haklarını koruma, fırsat eşitliği sağlama ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etme konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlarımızın emeği ve katkıları olmadan güçlü bir Türkiye inşa edemeyiz. Bu yüzden kadınlarımızın her alanda daha fazla söz sahibi olması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Özellikle şehit ve gazilerin anneleri ve eşleri başta olmak üzere, hayatın her alanında emeği geçen tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Sizlerin azmi, emeği ve gücüyle Türkiye daha da büyüyecek, daha da güçlenecektir" diye konuştu.