AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Besni İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi sonrası göreve seçilen İlçe Başkanı Ömer Ertürk ve yeni yönetimini ziyaret etti.

Başkan Kablan, ziyaret sırasında Besni teşkilatının saha çalışmaları ve 28 Aralık’ta gerçekleştirilecek İl Kongresi hazırlıkları hakkında istişarelerde bulundu. Ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Baikan Kablan, "Bu davaya sevdalanan, bu harekete adanan ve Cumhurbaşkanımıza yaren olmayı şeref sayan Besni teşkilatımıza ve ilçe başkanımıza muvaffakiyetler dileriz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, teşkilat üyeleriyle yapılan görüşmeler ve geleceğe yönelik planların değerlendirilmesiyle tamamlandı.