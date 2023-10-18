Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda rakibini farklı yenerek Türkiye şampiyonu olan Dudulluspor’u akşam yemeği programında ağırladı. Başkan Yıldırım, “Sizler, İstanbul ve Ümraniye’nin gururusunuz” dedi

Türkiye genelinde 96 takımın katıldığı U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Yarı finallerde rakiplerine üstünlük sağlayan İzmir temsilcisi Konak Belediye Spor ve İstanbul temsilcisi Dudulluspor U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası finalinde karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen final maçında Dudulluspor, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla yenerek U17 Kızlar Türkiye şampiyonu oldu. Başkan İsmet Yıldırım da Tantavi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemek programında Dudulluspor oyuncularıyla bir araya gelerek sporcuları tek tek tebrik etti.

"İyi ki Ümraniye’de spor var, iyi ki Ümraniye’de genç var"

Organizasyon’da konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Dudulluspor’umuz amatör sporlarımızın en önemlisi. 16 tane amatör spor kulüplerimiz var. Dudulluspor’umuz U17 kadın futbol ligi ile şampiyon oldu. Dudullu’da kız takımımız çok önemli işler yapıyorlar. Bunlardan 5 tanesi dünyada kendi kategorisinde dünya üçüncüsü oldular. Bizim takımdan seçilen çocuklar ve ben her birine teşekkür ediyorum. Velilerimize teşekkür ediyorum. Bir yandan öğrenimlerini görüyorlar, bir yandan da kız futbol takımında başarılara imza atıyorlar. Ben takımın başkanı ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Bütün sporcularımızın gözlerinden öpüyorum ve nice başarılara inşallah diyorum. Yeter ki çocuklarımız herhangi bir spor dalıyla ilgilensinler. Ahlaken düzgün şekilde ve insanı değerlere uygun olarak yetişsinler. Türkiye’mize, İstanbul’umuza ve Ümraniye’ye faydalı olsunlar diyor ve iyi ki Ümraniye’de spor var, iyi ki Ümraniye’de genç var diyorum" ifadelerini kullandı.

Dudulluspor hocalarından Hüseyin Tuncer, "Yıllardır verilen emeğin karşılığını şampiyon olarak aldık. Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım’a bizi burada ağırladığı için çok teşekkür ederiz. Kadın liglerinde U17 turnuvaları 4-5 yıl yapılmıyordu. Bu yıl yapıldı ve tek hedefimiz şampiyonluktu. Bunun için çok çalıştık, çok çabaladık. Sonunda şampiyon olmayı başardık. Bu şampiyonluk için çok onurlu ve gururluyuz" diye konuştu.