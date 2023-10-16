Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurula, Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Avukat Fermanı Kurtel, Ankara Şube Başkanı Yusuf Dukan, Afyon Şube Başkanı Hakan Erdoğan, Kütahya Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç ve davetliler katıldı.

Gerçekleşen Genel Kurul neticesinde mevcut başkan İsmail Barış güven tazelerken, yönetim Kurulu üyeliklerine, Adem Akdoğan, Cavit Sert, Yasin Sapancılar ve Kudret Sağ seçildi.

Denetleme kurulu üyeliklerine, Mehmet Bulut, Nedim Köroğlu ve Kamil Doğan seçildi.

Başkan İsmail Barış, Genel Kurula katılanlara teşekkür ederek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.