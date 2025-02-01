Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl, gazetecilere yönelik baskılara ve gözaltılara sert tepki göstererek, basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Akyıl, gazeteciliğin suç olmadığını ve gazetecilere yönelik gözdağı politikalarının halkın haber alma özgürlüğüne yapılan bir saldırı olduğunu ifade etti.DİYARBAKIR (İGFA) - CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl, gazetecilerin susturulmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gazetecilik suç değildir. Gazetecilere yapılan her türlü gözdağı, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yapılmış bir saldırıdır. Basın özgürlüğü demokrasinin temelidir ve bunu baskılarla, gözaltılarla yok etmeye çalışanlar tarihe kara bir leke olarak geçecektir."

“ÖZGÜR BASIN SUSTURULAMAZ”

Basın özgürlüğünün, demokratik toplumların vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Akyıl, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazetecilere yönelik gözaltılar, basın özgürlüğüne darbe vurmak ve gerçekleri örtbas etmeye çalışmaktır. Özgür basını susturamayacaksınız! Türkiye’nin gerçekleri yazan, halkın sesi olan cesur gazetecilere ihtiyacı var. Bugün gözaltına alınan gazeteciler, susturulamayacaklarını çok defa kanıtladılar. Biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz."

“GAZETECİLERİN YANINDAYIZ”

Gazetecilere yönelik baskılara karşı dayanışma mesajı veren Akyıl, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Basın özgürlüğünü savunan tüm gazetecilerin yanındayız. Halkın haber alma özgürlüğünü engellemeye yönelik bu baskılara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Seda Selek, Barış Pehlivan ve Serhan Asker gibi cesur gazeteciler yalnız değildir. Onların yanında durmak, demokrasiyi savunmaktır."

“GERÇEKLER SUSTURULAMAZ”

CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

"Hukukun, adaletin ve demokrasinin üstünlüğü için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Gazetecilere yapılan bu baskılar, sadece onları değil, halkın gerçekleri öğrenme hakkını hedef almaktadır. Gerçekler asla susturulamaz. Özgür basını savunmaya devam edeceğiz."