İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya geldi.

Gölbaşı Belediyesi’ni ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahaman Tutdere, Gölbaşı ilçesi ile Kalemkaş köyünü ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Depremin 1. gününden bugüne kadar özellikle içme suyu ve atık su altyapımızın onarımlarda büyük dayanışmasını gördüğümüz ve hala desteklerini esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum” dedi.