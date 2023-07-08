Adıyaman’ın Besni Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen ve depremzede esnaflardan Besni Belediyesine tepki yağdı.

Besni Çarşı merkezinde kurulması planlanan yaklaşık 25 adet konteyner 3 aydan beri kurulmayınca Besni Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen ve depremzede esnaflar duruma sert tepki gösterdi.

Besni Belediyesinin depremzede esnafları mağdur ettiğini vurgulayan Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, “Yaşanan 6 Şubat depremi ile birlikte bir çok vatandaşımızın evi ve iş yerleri yıkıldı veya ağır hasar aldı. Ekonomik anlamda zor durumda olan esnafımıza depremin ardından bir darbe de Besni Belediyesi vurdu. Yaklaşık 3 aydan beri konteynerler gelmesine rağmen çarşıda hiçbir ilerleme olmayışı esnafımızı mağdur etmiş durumda. Konuyu defalarca Belediye başkanı Eyyup Mehmet Emre’ye ilettim ama her nedense ilerleme kaydedemedik. Böyle vurdumduymazlık görmedik. Pandemi akabinde deprem yaşayan esnafımızın göz göre göre mağdur edilmesini anlayabilmiş değiliz. Alan esnaf çarşısı olmaktan çıkıp otopark haline gelmiş durumda. Besni’nin en işlek caddesinde kurulacak olan çarşıda birçok esnafımız zor durumda. İflasın eşiğine gelenler var. Çarşının bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Besni Belediyesi yapmayacaksa biz başımızın çaresine bakalım” diye konuştu.