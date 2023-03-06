Adıyaman’ın Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, hem esnafın hem de vatandaşların acil konteyner ihtiyacının olduğunu kaydetti.

Adıyaman’ın Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, hem esnafın hem de vatandaşların acil konteyner ihtiyacının olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen Besni’de konteyner sıkıntısı yaşanıyor. Konteyner kent kurulma çalışmalarının devam ettiği Besni’de, Erdemoğlu Ailesi’nin alt yapısını üstlendiği ve 300 konteynerle destek verdi. Kentte ilk planda yaklaşık 750 konteynere daha ihtiyaç olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, “Besni’de hayatın normale dönmesinde başlıca etkenlerden birisi olan esnaflarımızın iş yerlerini açmaları ve vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Besni’de depremde iş yerleri yıkık olan ve ağır hasarlı kullanılamayacak durumda olan esnaflarımız oldukça mağdur durumdadır. Bu durum temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlarımızı da ciddi manada etkilemektedir. Besni’de hayatın normale dönmesine büyük etki yapacak iş yerlerinin açılabilmesi için konteyner talep etmekteyiz” dedi.