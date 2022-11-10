Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Halil Kuyucak’a teşekkür belgesi verdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Halil Kuyucak’a teşekkür belgesi verdi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sokak hayvanları için Kütahya Belediyesi’ne vermiş oldukları maddi ve manevi katkılarından dolayı Kütahya Veteriner Hekimler Odası’na ve Doğa Veterinerlik Kliniği’ne teşekkür belgesi takdim etti.

Kütahya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Halil Kuyucak ve Veteriner hekim Ahmet Muhittin Yaldız, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a Kütahya’ya vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, Kütahya Belediyesi’ne desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiler.