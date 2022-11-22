Cumartesi günü Dumlupınar’da Şile Yıldızspor’u 1-0’lık skorla geçen Belediye Kütahyaspor, TFF 3. Lig 1. Grup 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Hacattepe 1945 Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 23 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’da oynanacak maç öncesi Kütahya’daki son çalışmasını yapan mavi şimşekler, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın antrenman ziyaretiyle moral buldu. Teknik Direktör İsmail Güldüren, teknik kadro ve futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Işık, Ankara’dan 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi.

Belediye Başkanı Alim Işık, Hacattepe 1945 Spor Kulübü maçı öncesi Belediye Kütahyaspor idmanını ziyaret ederek teknik ekibe ve futbolculara moral verdi.

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