Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hipertansiyon hastası Gülbahar’ı eşi Fatma Işık ile birlikte evinde ziyaret ederek ’Geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hipertansiyon hastası Gülbahar’ı eşi Fatma Işık ile birlikte evinde ziyaret ederek ’Geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

12 yaşındaki hipertansiyon hastası Gülbahar’ı evinde eşi Fatma Işık ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Gübahar’a tansiyon aleti hediye etti. Genç Gülbahar’ın tedavisi ile yakından ilgileneceğini ifade eden Başkan Işık Geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Başkan Işık, ayrıca Gülbahar’ın dünyaya yeni gelen iki aylık kardeşi Hayâl’e de hediye takdim ederek, aileye ’Hayırlı olsun’ dedi.

Ziyarette, Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak’ta hazır bulundu.