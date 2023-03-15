Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Pirler Mahallesi yeni muhtarlık hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşları Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe açılması ya da açılmaması yönünde oluşturulan ankete katılmaya çağırdı.

Cumhuriyet Caddesinin Zafer Meydanı’ndan Ulu Camii bölgesine ve yeni yapılan Şehir Hastanesi’ne ulaşımını sağlayacak şekilde tek yönlü olarak trafiğe açılmasıyla ilgili Belediye İnternet Sitesi üzerinden açılan anketin yanı sıra yüz yüze anket çalışması da başlatacaklarını açıklayan Başkan Işık, "Kararınız ne olursa olsun, saygı duyuyorum ama desteğinizi ve ilginizi bekliyoruz. Kararı kolaylaştırmak için de sizlerin görüşünü almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kütahya Merkez Pirler Mahallesi’nin ihtiyacı doğrultusunda yapımına başlanan yeni muhtarlık hizmet binası, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Pirler Mahallemize kazandırmış olduğumuz bu Muhtarlık Hizmet Binasının yapımında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun. Önemli olan, bu tür eserlerin kalıcı hizmet verecek şekilde şehrimize kazandırılması, emek kimden geldiyse ona teşekkür etmekte bizim boynumuzun borcu. Mahalle muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Muhtarlık binamız hayırlı olsun. Hem bu tarihi dokuya uygun bir imalat gerçekleşti hem de fonksiyonel, küçük tip proje dediğimiz toplam 32 metrekare ama içerisinde muhtarlık ofisi, mutfağı, lavabosu, girişte verandası bulunan güzel bir bina oldu. Muhtarımıza tekrar hayırlı, uğurlu olsun. Darısı bir binası olmayan veya olup da dar olan diğer mahallelerimizin muhtarlarına. İnşallah onlara da yapacağız. Bu süreçte Anıtlar Kurulu Müdürümüze ve üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Siz değerli muhtarlarımızın en güzel şekilde hizmet vereceği alanları hazırlamak bizim görevimiz. Rabbim yeni hizmetlerde buluşmayı kabul eylesin” dedi.

30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı

Başkan Alim Işık, açılış vesilesiyle devam eden projeler hakkında bilgi vermek istediğini belirterek, “Şu anda Ulu Camimizin önündeki, Ulu Cami İş Merkezi maalesef bugün sorun olmaya devam ediyor. Onun yıkılması gerekiyor. Yıkılması içinde bizim alternatif bir iş merkezi yapmamız gerekiyordu. Önceki dönemlerdeki başkanlarımız da bu alternatifi bulamadıkları için bu sıkıntıyı çözemediler. Onlara da teşekkür ediyorum. Birisi yapmış. Diğeri yıkmak için karar almış ama sonuç alamamış. Göreve geldiğimizden bu yana arayışımızı sürdürdük. En son 30 Ağustos İlköğretim Okulu’nun arsasıyla belediyemize ait olan Yeşilay kurumumuzun bulunduğu bölgedeki arsayı takas ederek İl Özel İdareden belediyemizin mülkü haline geçirdik. Ulu Cami İş Merkezimizin önündeki 36 esnafımıza mevcut iş yerlerini dikkate alarak, uygun planlamayı yaparak yerleştirdik. Onun dışında da 20’nin üzerinde yeni iş yeriyle bir iş merkezi yapıyoruz. İnşallah çok yakın bir zamanda tamamlandığında oradaki esnaflarımızı yeni iş yerlerine taşıyacağız. Ulu Caminin önündeki o iş merkezini yıkıp orayı yeşil alanlı güzel bir parka dönüştüreceğiz. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse yaklaşık 100 milyon liralık bir değeri sadece Ulu Cami ve çevresindeki bedestenin kamulaştırılması dahil, tarihi mekanlarımızın ihyası için harcayacağız” ifadelerini kullandı.

"Kapalı otoparklarımız olacak"

Hayata geçirilen projeleri anlatmaya devam eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Diğer taraftan eski Kültür Sarayımızın yıkılmasını müteakip oraya da Kültür Merkezi ve Halk Kütüphanesi Merkezimizi yapıyoruz. Hem 30 Ağustos’ta hem de Kültür Merkezi projemizin altında ikişer katlık kapalı otoparkımız olacak. Üstünde yeşil alanlar olacak. İnşallah bu yıl sonunda bitecek. Şu anda Yedigöller Kültür Parkı projemizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Allah nasip ederse haziran ayı itibariyle orayı hizmete açacağız. Türkiye’nin en donanımlı, iddialı altyapısı düzgün parklarından birisini şehrimize kazandırıyoruz. Allah göstermesin herhangi bir afet anında toplamda 350 bin metrekare alanı bulan büyük bir alanı toplanma alanı olarak da kullanabileceğimiz her türlü altyapısıyla hazır alanı şehrimize kazandıracağız. Kanal Kütahya projemizin de ihalesi yapıldı. Sözleşmesi imzalandı. Çok yakın bir zamanda onunda göl ve kanal yapımıyla ilgili ana etabı başlamış olacak. Diğer konularda Vazo Kule projemizin 30 Mart’ta ihalesi var. İnşallah yap-işlet-devret yöntemiyle onu şehrimize kazandıracağız. Bu şehri dünya kenti yapmak için uğraşıyoruz. Bizi seven de olabilir sevmeyen de olabilir. Hepsine saygımız sonsuz. Ama bu şehrin kabuğunu kırması için özellikle hemşehrilerimizin, muhtarlarımızın projelerimize sahip çıkıp bunun şehre kazandırılması konusunda destek olmasını talep ediyoruz” dedi.

"Desteğinizi bekliyorum"

Şehri bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şu anda Cumhuriyet Caddemizin Zafer Meydanı’ndan Ulu Camii bölgesine ve yeni yapılan Şehir Hastanesi’ne ulaşımını sağlayacak şekilde tek yönlü olarak trafiğe açılmasıyla ilgili kamuoyu yoklaması, anket başlattık. Katılan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Olumlu da görüş verebilir, olumsuz da verebilir ama sahiplenmemiz gerekiyor. Bir haftaya yaklaştık daha 3 bin kişi girmiş. Bu şehirde 300 bin kişi yaşıyor. Şehir Hastanesi açıldığında sadece Adnan Menderes’ten ve çevre yolundan nasıl ulaşacağız oraya. Bu bölgedeki insanlar nereden gidecek. Onun için şehri bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. 3 bin kişinin verdiği kararla 300 bin kişiyi yanlış yönlendirmeyelim diye bu süreyi biraz daha uzatıyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Orası şu andaki kullanımından çok daha iyi bir projeyle değerlendirilecek. Orada oturmak isteyen yaşlılarımıza yine yerimiz var, her iki tarafta da 4’er metrelik kaldırımlar yine olacak. Şimdi kalbe giden ana damarı tıkamışız biz, çare bulmaya çalışıyoruz. Damarı açmadan kalbin çalışması mümkün mü? Ulu Camii’ye, Hisar’a, arkasındaki Hürriyet Caddesi’ne, Saman Pazarı’na nasıl ulaşacak bizim vatandaşımız? 15 yıldır o bölgedeki esnafımız kan ağlıyor. Yani sadece Ulu Camii’ye ulaşmak için kullanmıyoruz bunu. Ulu Camii’yle beraber arka taraftaki o bölgenin tarihi mekanlarına kolay ulaşmanın yolu olarak değerlendiriyoruz. Bu işin uzmanları buranın açılması gerektiğini söylüyor. Biz de sözümüzün gereği olarak vatandaşımıza soracağız, onlar ne istiyorsa onu yapacağız dedik. Şimdi yüz yüze anket çalışması da yaptırıyoruz. Bir şehrin sakinleri kendi şehrine bu kadar ilgisiz kalamaz. Evet, sorumluluk bizde, belediyede, kamu kurumlarında, muhtarlarda ama vatandaşımızın da sorumluluğu var. Vatandaşımızın bize destek olması lazım. Kararınız ne olursa olsun, saygı duyuyorum ama desteğinizi ve ilginizi bekliyoruz. Biz bunun kararını, sonunda tüm görüşleri topladıktan sonra oturup, ilgili uzmanlarla, müdürlerimizle, belediyedeki birimlerimizle ve Valiliğimizle ve benzeri kurumlarımızla vereceğiz. Ama o kararı kolaylaştırmak için de sizlerin görüşünü almamız gerekiyor. Ata yadigârı, ecdadımızın bizlere bıraktığı tarihi ve kültür miraslarımıza sahip çıkmalıyız. Türkiye’de bir başka Kütahya Kalesi yok. Diyarbakır’dan sonra Türkiye’nin en görkemli, en büyük kalesine sahibiz ama kaleye çıkacak yollarımız yok. Onun için şimdi arka taraftan yaya olarak kaleye ulaşacak yolla ilgili restorasyon çalışmamız devam ediyor. Bu yıl içerisinde bitecek ve yakında orayı da hizmete açacağız. Yol boyunca seyir terasları, kafeterya gibi oraya giden insanlarımızın rahat vakit geçirebilecekleri bir projemizi inşallah şehrimize kazandırmış olacağız. Dârülkurrâ’yı restorasyondan sonra aslına uygun şekilde çalıştırmak üzere hizmete açtık. Desteğinizi bekliyoruz, bu mahallenin çok önemli eserlerinden birisi. Birçok tarihi yapı burada. İnşallah burayı bir kültür yolu projesi ile yine bu yıl içerisinde eylül-ekim aylarında bir hafta süreli bir festival aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmayı planlıyoruz. Bu tür etkinliklerimize katılımlarınızı ve desteklerinizi bekliyor, bir kez daha muhtarlık binamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katılımınızdan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin” diyerek sözlerini noktaladı.

Pirler Mahallesi Muhtarı Zafer Çetinkasap konuşmasında, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür ederek, muhtarlık binasının mahalleliye hayırlı olmasını diledi.

Açılış törenine; Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, Birim Müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.