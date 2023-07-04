Temmuz ayı olağan meclis toplantısında konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, restorasyonu devam eden Tarihi Millet Hamamı’nın Mutfak Sanatları (Gastronomi) Müzesi olacağını açıkladı.

Adapazarı Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Mutlu Işıksu başkanlığında toplandı. Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları projelerden bahseden Işıksu, yapacakları projeler hakkında da bilgiler verdi. Işıksu, “ADA Pazar Güneşler Yerleşkesi bitti ve bugün buradayız. Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri de aynı şekilde son günleri, tamamlıyoruz. Sakarya Sağlık Kampüsünün ve Orman Bölge Müdürlüğünün arasında, ağaçların içinde çok güzel bir sosyal tesis hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Açılışa çok yaklaştık. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Susamlık-Dernekkırı Mesire Alanı ise hepimizin çok merak ettiği, bölgeye gidenlerin hayranlıkla bahsettiği bir proje. Şehrimiz sosyal ve turizm yaşamına kazandırıyoruz. Bölgede çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah takvimi içerisinde tamamlayarak şehrimize kazandıracağız” dedi.

“Tarihi Millet Hamamı Gastronomi Müzesi yani Mutfak Sanatları Müzesi olacak”

Adapazarı ilçesinde gastronomi müzesi kazandıracaklarını aktaran Işuksu, “Tarihi Millet Hamamı Restorasyonu titizlikle sürüyor. Kültür Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle devam ediyoruz. İlk defa burada açıklamış olayım. Tarihi Millet Hamamı Gastronomi Müzesi yani Mutfak Sanatları Müzesi olacak. Her milletten insanın bir arada, kardeşçe yaşadığı müstesna şehrimizin lezzetlerinin gün yüzüne çıkacağı bir çalışmayla şehrimizin kültür yaşamına Adapazarı Ticaret Müzesi gibi önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Çok büyük bir titizlikle restorasyon çalışması devam ediyor. İnşaallah açılışında da hep beraber olmak istiyoruz. Adapazarı’mıza, Sakarya’mıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

“Adapazarı’mızın değerine değer katacak”

ADA Hayat Projesi hakkında konuşan Işıksu, “Ada Hayat ile ilgili tüm ayrıntıları her daim paylaşıyoruz. Çok şeffaf bir ilerleme ile kıymetli hemşehrilerimizin dikkatlerine sunuyoruz. Şehrini seven herkes Ada Hayat’ı bizden daha çok heyecanla bekliyor. Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesinde altyapı hazırlık da diyebiliriz- deplase çalışmaları tamamlandı. Yüzde 99’u bitti. Çok ufak bir çalışma daha yapılacak bu hafta içerisinde. Hummalı ve çok gayretli bir çalışma oldu o bölgede. Adapazarı’mıza yakışır bir eser kazandırmanın heyecanıyla hedefe odaklanmış durumdayız ve çalışmalarımızı büyük bir titizlikle devam ettiriyoruz. Adapazarı’mızın değerine değer katacak olan Ada Hayat, bizim en çok önem verdiğimiz yerinde kentsel dönüşüme örnek bir çalışmadır ve tamamlandığında şehircilik açısından Sakarya’mız için bir milat olacağına inanıyoruz inşallah” şeklinde konuştu.

“2023 yılı sonu itibariyle 679 sokak ve caddenin çehresi değişmiş olacak”

Adapazarı ilçesi bünyesindeki mahallelerdeki çalışmalar hakkında konuşan Işıksu, “Mahallemi Güzelleştiriyorum projemizde 9. etaptayız. 9 mahallemizde sahadayız. 4 mahallemizin daha çehresini değiştirmek için ihaleye çıkıyoruz. 17 mahallemizde asfalt çalışmamız devam ediyor. 2023 yılı sonu itibariyle 679 sokak ve caddenin çehresi değişmiş olacak. 2019-2023, çok iyi bir rakam olduğunu düşünüyoruz.26 mahallemizde çocuk parkı, 11 mahallemizde spor parkı, 4 mahallemizde basket sahası ve 5 mahallemizde futbol sahası çalışmamız devam ediyor. 2023 yılı sonu itibariyle toplam 262’yi aşkın parkları ve sahaları hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Çocuk dostu Adapazarı derken kast ettiğimiz tam da buydu. 15 Temmuz Camili mahallemizde muhtarlık binasını Valiliğimizin destekleriyle yapıyoruz. Muhtarlık binalarımız böylelikle 11 adete yükseliyor” ifadelerini kullandı.

“8-9 Temmuz günleri etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz"

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın ölümü sebebiyle ertelenen etkinliklerin bu hafta sonu yapılacağını aktaran Işıksu, “Adapazarı’mızın kurtuluşunun 102. yılındayız. Merhum Fevzi Kılıç başkanımızın vefatı sebebiyle 21 Haziran’daki etkinliklerimizi ertelemiştik. 8 Temmuz Cumartesi-9 Temmuz Pazar günleri etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hemşehrilerimizin yüksek teveccüh ve katılımlarıyla programlarımızı hep birlikte yapmak istiyoruz. 8 Temmuz Cumartesi günü Söğütlü, Ferizli ve Adapazarı’mızda etkinliklerimiz olacak, ecdadımızı rahmetle yad edecek, kurtuluş kortejleri, mevlid programları yapacağız. Pazar günü akşamı da Poyrazlar Etkinlik Sahnesinde saat 19.00’dan itibaren konserler olacak. Sanatçılar Sinan Şimşek, Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman sevenleri ile buluşacak. Kurtuluş etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.