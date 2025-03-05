Tuzla ve 15 Temmuz Camili Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Bu mübarek Ramazan ayında gönüllerimizi ve sofralarımızı paylaşıyor, kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Adapazarı, birlik ve beraberliğin kardeşliğin adresidir" dedi.

Adapazarı Belediyesi, Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte paylaşmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte Tuzla ve 15 Temmuz Camili Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Tuzla Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren heyet, esnafın talep ve önerilerini dinledi. İstişare kültürünü ön planda tutan ziyaretlerde, mahallede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar ele alındı. Ramazan ayının dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla Tuzla Mahallesi’nde iftar öncesi hane ziyaretleriyle pide ikramı gerçekleştirildi. Yapılan ziyaretlerde Başkan Işıksu, dayanışma ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı.

Hane iftarları, teravih ve ikramlar

Program çerçevesinde 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde hane iftarları düzenlendi. Başkan Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Çağlayan, teşkilat mensupları, meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları, mahalle sakinlerinin sofralarına misafir olarak iftarlarını birlikte açtı. İftar programlarının ardından, 15 Temmuz Camili Mahallesi Yenikent Camii’nde teravih namazında vatandaşlarla saf tutan heyet, namaz sonrası cemaate lokum ikramında bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Işıksu, Ramazan’ın bereketini paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

İyilik ve dayanışma

Ramazan ayı boyunca mahalle ziyaretleri ve sosyal dayanışma programlarının süreceğini belirten Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Bu mübarek ayda gönüllerimizi ve sofralarımızı paylaşıyor, kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Adapazarı’mız, iyiliğin ve dayanışmanın şehri, birlik, beraberlik ve kardeşliğin adresi olmaya devam edecek inşallah. Rabbim, sofralarımızdan bereketi, gönüllerimizden muhabbeti eksik etmesin" ifadelerini kullandı.