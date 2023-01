AK Parti Adapazarı teşkilat çalışmaları çerçevesinde 19 mahalle temsilcisiyle buluşan, Mahmudiye Mahallesi sakinlerini ziyaret eden Başkan Mutlu Işıksu, “Bizimkisi bir aşk hikayesi. AK Parti, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, çalışkanlığın adresidir. Biz, her an hazır, hep hazırız. Şehrin kalbi Adapazarı’mız için aşkla çalışmaya, her mahallemizde etkin hizmetler sunmaya devam” dedi.

AK Parti Adapazarı teşkilat çalışmaları çerçevesinde 19 mahalle temsilcisiyle buluşan, Mahmudiye Mahallesi sakinlerini ziyaret eden Başkan Mutlu Işıksu, “Bizimkisi bir aşk hikayesi. AK Parti, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, çalışkanlığın adresidir. Biz, her an hazır, hep hazırız. Şehrin kalbi Adapazarı’mız için aşkla çalışmaya, her mahallemizde etkin hizmetler sunmaya devam” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle buluşmalarını ve teşkilat toplantılarını aralıksız sürdürüyor. Işıksu, son olarak Mahmudiye mahalle sakinleri ile buluştu; AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilat çalışmaları çerçevesinde 19 mahalle temsilcisiyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi. Başkan Mutlu Işıksu’ya AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, AK Parti İl Başkanlığı Adapazarı Koordinatörü Yavuz Korkmaz ve meclis üyeleri Besim Kıratlı, Can Dağabakan ve Metin Müftüoğlu eşlik etti.

Şehrin kalbi Adapazarı’nın her mahallesinde etkin hizmetler sunduklarının altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Bizimkisi bir aşk hikayesi. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolculuğundan ilhamla durmaksızın çalışıyor ve hamdolsun milletimize güzel hizmetler sunmanın onurunu da hep birlikte yaşıyoruz. AK Parti, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, çalışkanlığın adresidir. Biz, her an hazır, hep hazırız. Her mahallemize güzel haberlerle gelmeye, sözlerimizi tutmaya devam” şeklinde konuştu.