Kütahya’da yenilenen ve halk arasında Maltepe Parkı olarak bilenen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı açılmak için gün sayıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, parkın yapım sürecinin neden geciktiğini açıklarken, uzun yıllar metruk halde duran ve her türlü kötü alışkanlığın yuvası haline gelen parkın artık daha güvenli ve daha estetik bir görünüme kavuştuğunu dile getirdi.

Açılışına çok kısa bir süre kalan Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, parkın geldiği son durum hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Işık, “Şehrimizin çok önemli bir konumunda, şehrimize değer katan adı ile şehrimizi temsil eden Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı bilindiği ismi ile Maltepe Parkı, yeniden düzenleme çalışmaları malum olduğu üzere bir buçuk yıl önce başlamıştı. Araya giren bazı süreçler, malzeme teminindeki sıkıntılar, ekonomik sebepler ve kış sezonunun uzun sürmesi nedeniyle her ne kadar alt yapısı tamamlanmış olsada üst yapıdaki peyzaj ve düzenlemelerde belli bir gecikme yaşandı. Haklı olarak bu şehrin güzide insanı, bu parkı yıllarca kullanmış ve kullanmaya devam edecek, yakınlarıyla ailesi ile zamanını burada geçiren hemşehrilerimiz merakla buranın ne zaman biteceğini bize soruyorlar. Malum olduğu üzere Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık iki ayı bulan yağışlı mevsim nedeniyle Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz buranın peyzaj düzenlemesini bitirememişti. Şimdi havaların müsait olması ile hızlı bir şekilde ekiplerimizle parkımıza girdik. İnşallah çok yakın bir zamanda bu parkı bu şehre yakışan, bu şehrin güzel insanlarının kullanabileceği ve adı ile şanı ile şehrimize değer katacak insanların adının ölümsüzleştirileceği bir parka dönüştüreceğiz. Tüm hemşehrilerime bugüne kadar gösterdikleri ilgi, alaka ve sabır için teşekkür ediyorum. Çok yakın bir zamanda zevkle, gururla burayı kullanacak bir noktaya getireceğiz. Hemşehrilerimizde iyi ki bu park düzenlemesi yapıldı diyecekler” dedi.

Başkan Işık, açıklamasında 20 yıldır metruk bir şekilde duran ve çocuklarımızın geleceğinin kararmasına sebep olan her türlü kötü alışkanlığın yaşandığı bir alana dönüşen parkın artık daha güvenli olduğunu belirtti.

Işık, "Bu parkın en önemli özelliği şu. Buradaki metruk alanlarda uyuşturucu başta olmak üzere bu bölgedeki çocuklarımızın geleceğini karartan maalesef buradan birçok menfaat sağlayan tacirlerin cirit attığı bir bölgeydi burası. Buranın güvenliği, bakımı dahil olmak üzere bundan sonra belediyemizin desteği ile inşallah bir çocuğumuzun daha geleceğinin kararmayacağı bir parka dönüştüreceğiz. Yıkıldığı resmini hiç unutmasınlar. 20 yıldır metruk halde hiç kullanılmayan ucube yapıların buradan kaldırılıp, o ucube yapılar içerisinde kaybedilen canların inşallah bundan sonra bir daha tekrarlanmadığı halinde bu hizmetin ne kadar kıymetli olduğunu bu bölgede yaşayan insanlarımız daha iyi anlayacaklar ve sebep olanlara dua edecekler. Bir kez daha şehrimize hayırlı olsun diyorum, tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.