Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 2023 Ocak ayı İl Genel Meclisi Toplantısı’na konuk oldu. Toplantıda konuşan Başkan Işık, 2023 yılını yatırımlara ağırlık vererek geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 2023 Ocak ayı İl Genel Meclisi Toplantısı’na konuk oldu. Toplantıda konuşan Başkan Işık, 2023 yılını yatırımlara ağırlık vererek geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

Işık, millet adına vekalet etmenin sorumluluğunun hem insanları olgunlaştırdığını hem de attığı her adımın bir sonrasının da planlanması gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Milletin bizlere bıraktığı bu vekaleti en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. İl Özel İdare ve Kütahya Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ihtiyaç duyduğu hizmeti en iyi şekilde vermeye çalışan kurumlarız. Doğru tercihlerle doğru yerlere ve zamanında vatandaşın beklediği hizmetleri götürdüğümüz zaman da memnuniyet gerçekten artıyor. Görevi devraldığımızdan bu yana sıkı bir bütçe yönetimiyle, tasarruf ederek ve bazı tedbirlerle özellikle elektronik ihale yöntemini kullanarak Belediyemizi artı durumuna getirdik. Şükürler olsun. Bu çerçevede 2023 yılını yatırımlara ağırlık vererek geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

İl Özel İdare Kurumu ile Kütahya Belediyesi arasında çok ciddi iş birlikleri olduğunu vurgulayan Başkan Işık, “İl Özel İdare ile birlikte Kütahya’mıza hayırlı olan, güzel sonuçlara vesile olan kararlar aldık. Sizlerden de Allah razı olsun. Önce Zafer Meydanı’nın yapımı konusunda oy birliğiyle, iki tarafın da olumlu bakışı ve taşınmaz takası sayesinde Zafer Meydanı’mızı Kütahya’mıza kazandırmış olduk. Yine ortak iş birliği sonucunda, 30 Ağustos İlköğretim Okulu’nun yerini, belediyenin mülkü ile takas usulüyle değiştirerek 30 Ağustos İş Merkezi yapma imkânı bulduk. İnşallah İş Merkezi’mizi tamamladıktan sonra Ulu Cami gibi ecdat yadigarı olan Kütahya’mızın çok önemli bir değerini gün yüzüne çıkartacağız. İl Özel İdare’mizin desteği ile Yoncalı Mahallemizdeki, Yoncalı Çayırı Mesire Alanının tahsisini kaldırarak, belediyemize geçmesi sonucu güzel bir projeyle değerlendirilmesini sağlayacağız” diye konuştu.

Kurumlar arası iş birliklerinin şehrimize büyük kazançlar sağladığını belirten Başkan Işık, “Kütahya Belediyesi olarak bugüne kadar Özel İdaremiz dahil olmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızdan gelen hiçbir talebe olumsuz bakmadık. Makul olan ne ise, ortada buluşup mevzuatın gereğini göre alarak yapılması gereken katkıyı sağladık. Sağlamaya da devam edeceğiz. Sonuç olarak yapılan her eser bu şehre kalıyor. Sağlıklı ve esnek düşünüp kurumlar arası bu destekleri sağladığınız için hepinize ve Belediye Meclis Üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İl Genel Meclisi Başkanımıza da nezaketlerinden dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.