Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Fatih Mahallesi Kültür Evi’nde üreten kadınlarla bir araya geldi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Fatih Mahallesi Kültür Evi’nde üreten kadınlarla bir araya geldi.

Haftanın üç günü Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi destekleriyle iğne oyası, bağlama ve keman kursu alan 26 kursiyerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Başkan Işık, ellerinden gelen her türlü desteği kadınlara verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu ve kursiyerlerle samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Işık, iletilen talep ve istekleri dinledi.