Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Ömer Koyunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kahvaltı bir araya geldi. Asıl hedeflerinin vatandaşın memnuniyetini artırmak olduğunu söyleyen Başkan Işık, “Bu yıl otopark kapasitesinin artırılması, ulaşım hizmetlerindeki kalitenin yükseltilmesi ve sokak hayvanlarından zarar gören vatandaşlarımızın rahatsızlığını gidermek için hep birlikte daha fazla çalışacağız” dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Ömer Koyunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kahvaltı bir araya geldi. Asıl hedeflerinin vatandaşın memnuniyetini artırmak olduğunu söyleyen Başkan Işık, “Bu yıl otopark kapasitesinin artırılması, ulaşım hizmetlerindeki kalitenin yükseltilmesi ve sokak hayvanlarından zarar gören vatandaşlarımızın rahatsızlığını gidermek için hep birlikte daha fazla çalışacağız” dedi.

Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Ömer Koyunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Murat Arık ile Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Kutlu’yu kahvaltı programında ağırladı. Programda otobüsçü esnafına hitap eden Başkan Işık, “Bilindiği gibi ülke olarak sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz, kolay değil. Sizler de belediyelerin en önemli görevlerinden birisi olan ulaşım hizmetini uzun yıllardan beri şehrimizde veren ve zor şartlara rağmen vermeye devam eden, vatandaşlarımıza bu hizmeti ulaştıran önemli iş ortaklarımızsınız. Tabi ki ortada buluşmak, hakkaniyetli davranmak ve sadece kendimize değil iki tarafında menfaatlerine bakarak bu işleri yürütmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Devletin verdiği otobüs başına bin 200 liranın üzerinde kalan kısmı tam bilete tamamlayarak otobüsçü esnafına ödeme yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Sizlerin özellikle son dönemde gerek bakım gerekse yedek parça ücretlerindeki artış nedeniyle zorlandığınızı biliyoruz. Bundan dolayı da 2022 yılından bu yana Türkiye’de ilk kez ve tek olarak 65 yaş üstü ve diğer serbest biniş hakkı olan tüm hemşehrilerimizin biniş ücretini devletin verdiği otobüs başına bin 200 liranın üzerinde kalan kısmının tamamı neyse tam bilet üzerinden veren tek belediyeyiz. Bu çerçevede da şu ana kadar yaklaşık 6 buçuk milyon lira Kütahya Belediyesi’nin bütçesinden sizlere fonlama yaptık. Mayıs ayı sonuna kadar benzer şekilde desteğin devamına komisyonca karar verildi. Meclisimiz de uygun görürse desteklemeye devam edeceğiz” diyerek otobüsçü esnafını bilgilendirdi.