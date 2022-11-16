Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Belediye Başkanları Birliği’nin çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Belediye Başkanları Birliği’nin çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade etti.

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Beypazarı Belediye Başkanı İbrahim Demir, Türkiye Belediye Başkanları Birliği (TBB) Kütahya İl Temsilcisi Nihat Helvacı ile birlikte, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret eden Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Beypazarı Belediye Başkanı İbrahim Demir, birliğin yaptığı çalışmalar hakkında Başkan Işık’a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Türkiye Belediye Başkanları Birliği’nin çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade ederek, Kütahya Belediyesi olarak birliğe her zaman destek verdiklerini söyledi.