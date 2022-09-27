Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şampiyon sporcuları makamında ağırladı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şampiyon sporcuları makamında ağırladı.

Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İşitme Engelliler Federasyonu İl Temsilcisi, yönetim kurulu üyeleri ve şampiyon sporcular, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Zaferin 100. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde Kütahya’da gerçekleştirilen 24. Deaflympics Oyunları Milli Takım Seçmelerinde Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği sporcuları, 4 farklı kategoride Türkiye birinciliği, 3 farklı kategoride Türkiye ikinciliği, 2 farklı kategoride Türkiye üçüncülüğü kazandılar. Yaptıkları dereceler için şampiyon sporcular Dilruba Ceviz, Kuzey Turan, Fatmanur İdiz, Hilal Kurtkara ve Sinem Balon’u tebrik eden Başkan Işık, hediye edilen İçişleri Bakanlığı’nca onaylı sürpriz proje battaniyesini kabul etti.