Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerini ağırladı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerini ağırladı.

Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Hamdi Karamete, Öğretmenler İlknur Ekmekçioğlu, Harun Türkmen ve öğrencileri, Başkan Işık’ı makamında ziyaret etti. Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Hamdi Karamete, Işık’a yakın ilgileri ve destekleri için teşekkür etti. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise, kapılarının öğretmen ve öğrencilerimize her zaman açık olduğunu, ellerinden gelen desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyleyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.