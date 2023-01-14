Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, muhtarlarla yıllık istişare ve değerlendirme toplantısını Ilıca Harlek Termal Otel’de gerçekleştirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, muhtarlarla yıllık istişare ve değerlendirme toplantısını Ilıca Harlek Termal Otel’de gerçekleştirdi.

Tüm mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Işık, muhtarlara şimdiye kadar yapılan hizmetler ve 2023 hedefleriyle ilgili bilgiler sundu.

Başkan Işık, katılımcılara sundukları hizmetlerden dolayı Otel Müdürü Engin Umur ve otel çalışanlarına teşekkür etti.