Büyük Zaferin 100. Yılı nedeniyle TEKNOFEST çerçevesinde Kütahya Zafer Havalimanı’nda 9-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasının açılış töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, böyle bir etkinliğin Kütahya’da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Büyük Zaferin 100. Yılı nedeniyle TEKNOFEST çerçevesinde Kütahya Zafer Havalimanı’nda 9-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasının açılış töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, böyle bir etkinliğin Kütahya’da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Başkan Işık, “Hepiniz bu yarışmaya hoş geldiniz. TEKNOFEST 2022 çerçevesinde düzenlenecek olan Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması’na Kütahya olarak ev sahipliği yapmanın onuru ve mutluluğu içindeyiz. İçinde bulunduğumuz Zafer Havalimanı başta olmak üzere Kütahya her yeri ile keşfedilmeyi bekleyen, birçok misafirini gönül rahatlığı ile memnun edip geri gönderecek bir potansiyele sahip” dedi.

Başkan Işık, konuşmasının devamında, “Böyle bir teknik konuda, Ulu Önder Atatürk’ün ‘İstikbal Göklerdedir’ parolası ile yıllar önce yönünü çizdiği bir alanda İnsansız Hava Araçları Yarışması’nın Zafer Havalimanında yapılıyor olması çok anlamlı. Çünkü bu topraklar 100 yıl önce bugünlerde atalarımız tarafından kurtarıldı. Büyük Zaferin 100. Yıl dönümünde böyle bir yarışmanın burada düzenlenmesinde katkısını esirgemeyen sayın bakanımız başta olmak üzere, bakanlık çalışanlarımıza ilgili kurumlarımıza, üniversitelerimize, emeği geçen herkese şehrim olarak teşekkür ediyorum. Dışarıdan gelen katılımcılarımızın da burada rahat bir yarışma ortamında yarışmaları için il olarak elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız. Kütahya merkezden buraya yarışmacıların ve vatandaşlarımızın taşınmasından burada ağırlanmasına kadar her türlü organizasyon sayın valimizin başkanlığında bir komisyon tarafından yapıldı. Katılımcıların hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.