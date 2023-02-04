Kütahya Belediyespor’un sezon açılışı, Belediye Başkanı Alim Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sezon açılışında konuşan Başkan Işık, “Belediyespor’umuzun Kütahya’nın bir markası olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Kütahya Belediyespor’un sezon açılışı, Belediye Başkanı Alim Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sezon açılışında konuşan Başkan Işık, “Belediyespor’umuzun Kütahya’nın bir markası olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kütahya Belediyespor olarak 16 branşta bin 400 sporcuyla faaliyetlerini sürdüren ve elde ettikleri derecelerle şehrimizi gururlandıran sporcularımız, sezon açılışında düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Sezon açılışı programında sporculara hitap eden Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, “Gençlerimiz Kütahya Belediyespor Kulübümüzün sporcusu olarak şehrimize ve ülkemize çok değerli hizmetler vermeye devam ediyorlar. Bin 400 dolayında Belediyespor’un bin kişi civarında da Kütahyaspor’un altyapı gençlerine baktığımızda bugün Kütahya’nın en büyük kamu kurumu olan Kütahya Belediyemizin yaklaşık 2 bin 500 sporcuyu bünyesinde barındırması şehrimiz adına önemli bir kıymet. Bu kıymeti kamuoyuna yansıtmak ve Kütahya halkına sahiplendirmek siz değerli gençlerimizin başarısıyla mümkün. Belediyespor’umuzun Kütahya’nın bir markası olmasını arzu ediyoruz. Nasıl Kütahya ili Türkiye’nin ve dünyanın bir markası ise; çünkü Kütahya ili bir imparatorluğun kuruluşu ve işgalden kurtuluşun, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı önemli bir coğrafya. Dünyanın çok önemli kentlerinden birisi. Kültürün ve sanatın başkenti. Biz Kütahya Belediyespor’un sporcusuyuz dediğinizde herkes size imrenmeli. Çünkü şu anda Kütahya Belediyesi’ne Türkiye’deki herkes imreniyor. Bundan emin olabilirsiniz. Göreve geldiğimizde yıllık bütçesinin 2 buçuk katı kadar borcu olan bir belediye şu anda bütçesini 4 yılda 10 kat artırdı ve sıfır borcu var. Türkiye’de de bu denli kısa zamanda kendi mali yapısını düzelten bir başka kamu kurumu yok. Herkes Kütahya Belediyesi’ni tanıyor. Onun için Kütahya Belediyesi’nin sporcusu olmanın bir şeref olduğunu bilmeniz lazım ve o şeref kürsülerinde bu markayı dünyaya ve Türkiye’ye tanıtmamız gerekiyor. Ben sporun şehrimizde gelişmesinde, tabana yayılmasında çok büyük emekleri olan başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve çalışanları olmak üzere, amatör spor kulüplerinin yıllarca bu şehirde yapılanmasından tutunuz en küçük probleminin çözümüne kadar gecesini gündüzüne katan değerli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz ve çalışma arkadaşlarına, yine Belediyemizin Spor İşleri Müdürlüğünden ilgili Başkan Yardımcılarımıza ve çalışan değerli personelimize ve size destek olan, hepimizden daha çok emeği olan kıymetli ailelerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.