Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın vizyon projeleri arasında yer alan ve tamamlandığında Kütahya’nın çehresini değiştirecek olan Kanal Kütahya Projesi çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Dumlupınar ve Siner mahallelerini de içine alan Kanal Kütahya Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. İçerisinde, piknik alanları, çocuk oyun alanları, skate park, kafe ve restoranlar, zorbing alanı, spor tesisleri, bungalov evler gibi birçok farklı etkinliğin yapılabileceği projenin ana etap kısmında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmaların yoğun yağışlar sebebiyle kısa bir süre durduğunu, ancak yeniden hızlı bir şekilde başladığını belirtti. Başkan Işık, “Uzun zamandan beri yakından takip ettiğinizi bildiğimiz, hepimizin heyecanla beklediği Kanal Kütahya Projemizin gölet inşaatı ve donatılarla ilgili çalışmaları hızla devam ediyor. Malum iki aydır hemen hemen her gün yağan yağışlar nedeniyle bazı imalatlarımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Şu anda çalışmalar yeniden başlatıldı ve hızla devam ediyor. Rabbim kazasız belasız, sağlık ve sıhhatle projemizi bitirmeyi, şehrimizin hizmetine açmayı nasip eylesin” ifadelerini kullandı.