Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, deprem bölgesindeki ziyaretlerine devam ediyor. Önce ilçeden bölgeye bir tır gönderen Başkan Işık, akabinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay’a gitti. Konteynerleri dolaşan ve depremzedelerle ilgilenen Başkan Işık, bölgedeki yöneticilerle de görüştü.

Afetin ilk gününden beri hem Gürsu’da hem de deprem bölgesinde çalışmalar yapıp, sahada olan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bölgeye üçüncü kez gitti. İlk adresi Kahramanmaraş olan Başkan Işık, Gürsu Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Ekinözü’nde Belediye Başkanı Bilal Eker tarafından karşılandı. Gürsu’dan yola çıkan erzak ve ihtiyaç dolusu tırı konteynerlarda yaşayan vatandaşlara dağıtan ve onlarla sohbet eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, daha sonra Adıyaman’a hareket etti. Adıyaman’da görevli Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ile görüşen Başkan Işık’ın son adresi Hatay oldu. Afet Koordinatör Valisi ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile görüşen Başkan Işık, daha sonra orada iftar programına katıldı. Hala deprem bölgelerinde bulunan Gürsu Belediyesi çalışanları ile de görüşen Başkan Işık, “Deprem bölgesini unutmadığımızı bilmeleri ve hissetmeleri için ara ara hem görevli hem de rutin olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Yardımlarımız sürüyor ve sürmeye devam edecek. Gürsu ile afet bölgesinin bağı artık hiç kopmayacak. Kahramanmaraş Ekinözü Belediyemiz zaten kardeş belediyemiz. Dolayısıyla yüreğimiz hep burada.” diye konuştu.

Sahayı gezen Başkan Işık, daha sonra konteynerlerde iftar yapan vatandaşlara misafir oldu.