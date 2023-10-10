Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, İzmir’de düzenlenen Kütahya Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldı.
Kütahya Valiliği himayelerinde Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kütahya Tanıtım Günleri, İzmir Bostanlı Kapalı Pazar Yerinde kapılarını açtı.
Etkinlikte kurulan stantları gezen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrin tanıtımına katkıda bulunan ve İzmir’deki hemşehrilerinin ayağına Kütahya’yı getirmekte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.