Kütahya Belediyesi’nin ’Kütahya İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Oluşturulması Projesi’ne ilişkin son raporu, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sunumla kamuoyuyla paylaşıldı.

Kütahya Belediyesi’nin ’Kütahya İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Oluşturulması Projesi’ne ilişkin son raporu, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sunumla kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil gerçekleştirdi. Proje hakkında katılımcıları bilgilendiren Yozgatlıgil, 2013-2021 yılları arasında yürütülen projeler çerçevesinde 59 ilin gürültü planını oluşturduklarını ifade ederek, "Kütahya Belediyesi ile yapılan sözleşme çerçevesinde, 10 Mart 2022-9 Eylül 2022 tarihleri arasında Kütahya İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Gerçekleştirilmesi Projesi yürütülerek bu projenin sonuçlarını paylaşmak için buradayız. Proje ile Kütahya ili özelinde stratejik gürültü hazırlanan harita alanlarında, karayolu, demiryolu, sanayi ve eğlence tesisi kaynaklı gürültünün azaltılması senaryolarının yer aldığı eylem planı hazırlandı. Kullanılan tüm imkanları yerli üretim yaparak hazırlıyor, projeyi sunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olması dileklerimi sunuyorum" dedi.

"Kütahya’yı Türkiye’nin yaşanabilir ilk 5 şehri arasına sokacağız demiştik"

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise, projenin önemine değinerek, "Öncelikle her iki paydaşın çalışanlarını canı gönülden kutluyorum. Çünkü bizim bu şehre bir taahhüdümüz vardı. Kütahya’mızı hem yatırımcılar hem de yaşayanlar açısından Türkiye’nin yaşanabilir ilk 5 şehir arasına sokacağız demiştik. Çalışanlarımız başta olmak üzere şehrimizde yaşayan hemşehrilerimize daha konforlu bir yaşam alanı sunabilmek için gürültü eylem planı çerçevesinde, sanayi tesisleri ve diğer ilgili tesislerden kaynaklı gürültünün azaltılmasını sağlayacak iş ve işlemleri bu raporla tespit ettik. Bundan sonraki süreçte nerede, hangi önlem alınması gerekiyorsa, bu önlemleri kullanmaya başlayacağız. Nüfusla karşılaştırdığımızda kişi başına düşen araç sayısı 220 bin civarı ve oldukça yüksek bir rakam, bu araçların çıkarttığı gürültü ve gürültü kirliliğini azaltmak ve en aza indirmek için uğraşacağız. Gürültü ve faktörlerinin en aza indirilmesi amacıyla rapora en son şeklini vererek yapılacak işlemleri bir sıraya koyarak en kısa sürede çalışmaları başlatacağız. Raporda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, şehrimize, ülkemize ve hemşehrilerimize hayırlı olması dileklerimi sunuyorum. Bundan sonraki çalışmalarda görev alacak arkadaşlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık, Ömer Köse, Ertuğrul Cevahir, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi İklim Değişikliği Sürdürülebilirlik Proje İkinci Yürütücüsü Melike Neşe Tezel Oğuz, proje sunum ekibi, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.