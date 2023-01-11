Dumlupınar Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Topluluğu (IEEE), Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Topluluğu (IEEE), Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Topluluğu (IEEE) İdari Kurul üyeleri Taha Melih Karaman, Görkem Aydemir, Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Yıldırım Karaman ve Denir Erdoğan, Işık’ı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette topluluk üyeleri, Başkan Işık’a bugüne kadar verdiği desteklerden ve önümüzdeki süreçte düzenlenecek olan etkinliklerdeki destek sözünden dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Işık, gençler için ellerinden geleni yapmaya her zaman hazır olduklarını ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.