Türkiye Muharip Gaziler Kütahya Şube Başkanlığını ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, yeni dernek binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye Muharip Gaziler Kütahya Şube Başkanlığını ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, yeni dernek binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Yeni dernek binalarında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanlığını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, dernek Başkanı Şaban Başoğul’a hayırlı olsun dedi. Başkan Işık, dernek binasının gazilere yakışan bir hale geldiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti ve gazilerin her şeyin en iyisini hak ettiği belirtti.

Dernek Başkanı Başoğul ise ziyaret ve dernek binası için Başkan Işık’a teşekkür etti.