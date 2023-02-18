Kütahya Belediyesi, afet bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak üzere gönderdiği yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteği ilk günden beri hızlı bir şekilde sürüyor.

Kütahya Belediyesi, afet bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak üzere gönderdiği yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteği ilk günden beri hızlı bir şekilde sürüyor.

Deprem bölgesiyle sürekli koordinasyon halinde hareket eden Kütahya Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede önceki günlerde bölgeye 142 personel gönderilmesinin ardından, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve ekibi deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Başkan Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak, Zabıta Müdürü Alpaslan Tutar, Fen İşleri Müdürü Osman Ortaclı, Temizlik İşleri Müdürü Ramazan Karakaya, Su ve Kanalizasyon Müdürü Serhat Muştuer, Yapı Kontrol Müdürü Memiş Özüş ve 16 kişiden oluşan farklı birimlerde görevli personel deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.