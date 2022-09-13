Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu müdürü ve öğrencileri ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundular. Başkan Işık, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu müdürü ve öğrencileri ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundular. Başkan Işık, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kayabaşı, öğretmen İhsan Uluğ, öğrenciler Zeynep Dıbırdık ve Bahadır Korkmaz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Başkan Işık ziyarette, okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti. Başkan Işık, “Yeni eğitim öğretim yılının, çocuklarımızın geleceği için daha kıymetli olduğunu ve bu kıymeti bilerek çalışan çok sayıda öğretmenimizin, velimizin olacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Zaman geri gelmiyor. Bu çocuklarımızı geleceğe hazırlamak hepimizin en öncelikli görevi. İnşallah sağlıklı, sıhhatli ve başarılı bir yıl geçirsinler. Allah yollarını ve bahtlarını açık eylesin” dedi.

Öğrencileri çevre duyarlılığı konusunda tavsiyeler veren Başkan Işık, Kütahya için çalıştıklarını ve öğrencilerinde kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Başkan Işık, “Çevremizi temiz tutmak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve Kütahya bırakmak hepimizin görevi. Sizler de bu konuda büyüklerini ikaz ederek bizlere destek sağlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Ahmet Kayabaşı, Şule Mete Tetik İmam Hatip Okulu’nun Kütahya’nın ilk imam hatip ortaokulu olma özelliği taşıdığını açıkladığı konuşmasında, “Okulumuzda fen lisesi ve akademik başarı oldukça yüksek. Yeni eğitim öğretim yılının Kütahya’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Okul öğrencileri Zeynep Dıbırdık ve Bahadır Korkmaz ise kendilerini ağırlayan Başkan Işık’a teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.