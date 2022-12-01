Günümüzde şiddet içerikli davranışlar arasında önemli bir toplumsal sorun olan akran zorbalığının önlenmesi, çocukların ve gençlerin bu konuda bilinçlenmesini sağlamak hedefiyle, Gürsu Belediyesi ile Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) iş birliğinde konferans düzenlendi.

Günümüzde şiddet içerikli davranışlar arasında önemli bir toplumsal sorun olan akran zorbalığının önlenmesi, çocukların ve gençlerin bu konuda bilinçlenmesini sağlamak hedefiyle, Gürsu Belediyesi ile Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) iş birliğinde konferans düzenlendi.

Daha güçlü konumda olan bir veya birkaç öğrenci tarafından bir başka öğrenciye yönelik olarak zarar verme hedefiyle yapılan tekrarlayıcı davranışlar olarak tanımlanan akran zorbalığı, çocukların, tekrarlı bir şekilde fiziksel, sözel, sosyal ya da siber olarak saldırgan, huzursuz edici, zarar verici davranışlara maruz bırakılması olarak öne çıkıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çocuklarımızın, gençlerimizin maalesef maruz kaldığı akran zorbalığının önlenmesinde toplum olarak hepimize düşen sorumluluklar olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda çocuklarımızın gençlerimizin kendilerini koruma gücü ve güveni elde etmelerini sağlamak yolunda hepimize görevler düşüyor. Biz de düzenlediğimiz bu konferansla onlara bilinç kazandırmayı hedefledik. Yanımızda olarak bize destek veren BUSEDER yetkililerine, yönlendirici ve bilinçlendirici açıklamaları için Psikolog Bahar Berk’e teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir çocuğumuzun ve gencimizin zorbalığa maruz kalmadan, kendilerine güvenli sağlıklı bireyler olarak büyümelerini temenni ediyorum” dedi.

Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Psikolog Bahar Berk, “Anne babalar zorbalığın izlerini takip etsinler. Çocuklar eve geldiği zaman iştahsızlık yaşıyorlarsa, eve geldikleri zaman odalarına kapanıyorlarsa, günlük rutinlerini artık anlatmamaya başladılarsa, bunlar bize ipuçları verir zorbalığa yönelik. Ebeveynler zorbalıkla ilgili çocuklara maruz kaldıklarında neler yapabileceklerini, çözümsel yaklaşımları vermeleri gerekir. Ebeveynlerin ve bizlerin rol model olması gerekiyor. Gürsu Belediyesi’nin bu anlamda eğitime yönelik farkındalığı çok yüksek. Eğitim alanlarında nelere ihtiyaç var, Gürsu mevkisinde yaşayan çocukların maruz kaldığı zorbalık türleri neler, bunları tespit etmesi farkındalık oluşturması ve harekete geçmesi bu anlamda çok takdire şayan” diye konuştu.

Konferans sonrasında gençlerle sohbet eden Başkan Işık, çektiği fotoğrafla da anı ölümsüzleştirdi.