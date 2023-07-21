Kütahya şehir merkezinin tarihi dokusunu yeniden gün yüzüne çıkartacak olan Çamlıbahçe Parkı projesinde çalışmaların hızla ilerlediği bildirildi.

Kütahya şehir merkezinde yer alan tarihi Kütahya Lisesi ve Adliye Binası ile çevresindeki tarihi yapıların yeniden gün yüzüne çıkartılması için Çamlıbahçe Park alanındaki yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Alim Işık beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir ve ilgili birim müdürleriyle birlikte park yapım sahasında incelemelerde bulundu. Parkın tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezinin çehresinin değişeceğini belirten Başkan Işık, çevresinde tarihi yapılarında olduğu Çamlıbahçe Park alanının Kütahya’nın tarihi bir değeri olduğunu ve bu değere belediye olarak sahip çıktıklarını ifade etti.