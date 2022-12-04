Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’la birlikte şarkı söyleyip dans eden engelli bireylerin gönüllerince eğlendiği programda, kalpleri ısıtan renkli görüntüler oluştu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’la birlikte şarkı söyleyip dans eden engelli bireylerin gönüllerince eğlendiği programda, kalpleri ısıtan renkli görüntüler oluştu.

Gürsu Belediyesi ve Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen programda, doğanın güzelliğine ve müziğe doyan engelli birey ve aileler, beklentilerini paylaştı. Başkan Işık, “Sadece, Dünya Engelliler Günü’nde değil, 365 gün engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Bugüne özel olarak da, onların gönüllerine dokunabilmek için bir aradayız. Bizler kalbimizdeki sevgiyi engelsiz olarak hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Asıl engel akıl ve kalpte oluşturulan duvarlardır. İnsana değer veren proje ve hizmetler sunmak en öncelikli hedefimiz. Tüm hizmetlerimizi, onların hayatlarındaki engelleri ortadan kaldırmak hassasiyetiyle gerçekleştiriyoruz. Gürsumuz’un engelsiz bir kent olması için çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimiz ve aileleri, belediyesinin, belediye başkanının, devletinin, maddi, manevi yanında olduğunu hissetsin, yükleri hafiflesin diye çabalıyoruz. Engelsiz hayallerle engelleri hep birlikte aşacağımız güzel yarınlar diliyorum” dedi.

AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı Kevser Öztürk ve AK Parti İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu’unun da katıldığı programda, yetkililerle beklentilerini paylaşan engelli bireyler ve aileleri, Cemal Çayırcı tarafından sunulan müzik ziyafetiyle keyifli anlar yaşadı.