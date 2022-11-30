Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Koruyucu sağlık hizmeti veren aile sağlığı çalışanları 12 yıldır devleti tarafından korunmayı bekliyor. Maalesef kamu dışı aile sağlığı çalışanları korumasız kalmıştır” dedi.

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Koruyucu sağlık hizmeti veren aile sağlığı çalışanları 12 yıldır devleti tarafından korunmayı bekliyor. Maalesef kamu dışı aile sağlığı çalışanları korumasız kalmıştır” dedi.

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, yaptığı açıklamada aile sağlığı çalışanlarının kadroya alınmalarını gerektiğini söyledi. Başkan Irgatoğlu, “Birinci basamak sağlık hizmetinde her vatandaşın bir aile hekimi bir de aile sağlığı çalışanı bulunmaktadır. Bu kişiler her ailenin tüm sağlığını korumak geliştirmek ve hastalık halinde erkenden tedavisini sağlamaktadırlar. Kısacası ailenin koruyucu melekleridir. Pandemi boyunca önce onlara koruyucu sağlık hizmeti vermiş, gebe, bebek, yaşlı tüm sağlık taramaları, aşıları hiç sekteye uğramadan devam etmiştir ve etmektedir. 12 yıldır en ücra, kırsal bölgelerde yaşayan ailelere hizmet götürmektedirler. Ancak Aile Hekimliği sisteminde çalışanlar ‘kamu’ ve ‘kamu dışı’ melekler olarak maalesef bölünmüştür. Koruyucu sağlık hizmeti veren 3600 kamu dışı aile sağlığı çalışanı var. Peki onları kim koruyor? Koruyucu sağlık hizmeti veren aile sağlığı çalışanları 12 yıldır devleti tarafından korunmayı bekliyor. Maalesef kamu dışı aile sağlığı çalışanları korumasız kalmıştır. Memur-Sen’in gayretleriyle 424 bin kamu görevlisi kadroya geçerken, en stratejik en mahrum en ücra yerlerde görev yapan kamu dışı aile sağlığı çalışanları kadro dışı bırakılmıştır. Aldığımız bilgilere göre kamu dışı aile sağlığı çalışanları KPSS puanı ile yerleştirilmediği için kadroya alınmadığı söyleniyor. Bu arkadaşlarımızla sözleşme yapılmış ve atamaları valilik onaylı yapılmıştır. Adları kamu dışı aile sağlığı çalışanı ama kendileri kamu çalışanıdır. Kadro hakları verilmeyerek çok mağdur edilmişlerdir. Aynı işleri yapmalarına rağmen; Eş durumu tayin hakları yoktur. Oysaki ailenin birlikte olması anayasal bir haktır. Doğum sonrası izin hakları yoktur. Bu hakkın olmaması hem anne sağlığı hem bebek sağlığı açısından insan haklarına aykırıdır. Askerlik sonrası dönüş hakkı yoktur. Kıdem ihbar ve tazminat hakkı yoktur. İş güvenceleri yoktur. Hastalık izin hakları yoktur. Yer değiştirme hakları yoktur. Bu hakları olmayan kamu dışı 12 yıldır köle düzeninde çalışmaktadırlar ve iş güvencesi zayıf olduğundan hem hastalar hem de amirleri tarafından mobing uygulanmaktadırlar. Bununla ilgili çok acıklı hikayeler vardır. Bu işin tek çaresi kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının kadroya alınmasıdır. Bu arkadaşlarımız kadroya alınıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Kazanımlar sendikal mücadeleyle elde edilir ve biz bu mücadeleden caz geçmeyeceğiz” dedi.