Sağlık sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu ve yönetimi Manisalı basın mensuplarını ağırlayarak gündemi değerlendirdi. Toplantıda konuşan Başkan Irgatoğlu, “Basına sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir” dedi.

Sağlık sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu ve yönetimi Manisalı basın mensuplarını ağırlayarak gündemi değerlendirdi. Toplantıda konuşan Başkan Irgatoğlu, “Basına sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir” dedi.

Sağlık Sen Manisa Şube yönetimi basın mensuplarını kahvaltıda ağırlayarak hem günlerini kutladı hem de gündeme dair değerlendirmede bulundu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, sahada çalışan basın mensuplarını toplantıda görmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Sahadaki gerçek gazetecilerin yer aldığı bir kahvaltı yaptık. Onun için Sağlık Sen’e teşekkür ediyorum. Basının durumu ortada. En fazla 10 kişiyiz. Düzenlenen diğer toplantılarda gazetecilikle alakası olmayan insanların yer alması beni üzmüştü. Sizden istediğim gerçek anlamda bu işi yapanların bu tür toplantılara katılması. Bizi ağırladığı için Başkan Mustafa Irgatoğlu ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

“Basına sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir”

Manisa’nın kültürel ve sosyal anlamda tanıtılması noktasında basına destek olunması gerektiğini söyleyen Sağlık sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları adına sahada gece gündüz demeden bir farkındalığı ortaya koymak için özellikle emek peşinde koşan çalışan kesimin de sesi olan ve bu sesimizi gür bir şekilde çıkarmamıza vesile bizim için de büyük bir imkan oluşturan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü bu vesileyle kutluyorum. Sağlık sen olarak yaptığımız faaliyetlerde en büyük çalışma arkadaşlarımız basın mensupları oldu. Biz Manisa’daki gazeteci arkadaşlarımızdan çok memnunuz. Bize çoğu zaman yol gösteriyorlar. Çoğu zaman bizim haberlerimizi en üst düzeyde duyurmak için gayret sarf ediyorlar. Yaptığınız faaliyetlerin karşılığının bizim nazarımızda üst düzeyde olduğunu hatırlatmak istedik. Sizin yaptığınız faaliyetlerin bir karşılığının olduğunu herkes biliyor. Bunu dile getirmenin de ayrı bir değeri var. Basın mensuplarının çalışma şartları çok zor. Maddi imkanlar elverişli değil. Özellikle ilimizde de bütün tarafların, kamu kurumlarının, meslek örgütlerinin, derneklerin, sendikaların, odaların ve vatandaşların basına sahip çıkması çağrısında bulunuyoruz. Biz sendika olarak bütün ilimizde yayınlanan gazetelere aboneyiz. Bundan sonra da abonelik sayılarımızı arttırarak devam etmek istiyoruz. Kamu kurumları ve meslek örgütleri de vatandaşlarımız da bu abonelikte rol alırlarsa basınımız da daha sağlıklı çalışma imkanına sahip olacaktır. Basına sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir. İlimizin tanıtımı ve ilimizin daha iyi noktada olması için basına sahip çıkılması lazım. Manisa’yı seviyorsak, Manisa için bir şeyler yapmak istiyorsak Manisa’yı göz önünde bulunduracak kurumlarımızın unsurlarına destek olmak zorundayız” dedi.

“Bütün sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi yönündeki talebimizi ifade etmek istiyorum”

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi yönündeki taleplerini yenilediklerini söyleyen Başkan Irgatoğlu, “Biz bir emek örgütüyüz. Sağlık çalışanları olarak da güncel konularımız var. Özellikle bütün sözleşmelilerin kadroya geçmesiyle alakalı kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil ebe ve hemşireler, bütün 4B-4C çalışanları, sözleşmeden kadroya geçmek için bir meclis tasarısı hazırlanmıştı. Bu tasarı geri çekilmişti. Dün itibariyle yeniden meclise gönderildi. Buradan meclisimize de çağrıda bulunarak bir an evvel bu tasarının yasalaşmasını bütün sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi yönündeki talebimizi ifade etmek istiyorum. Bununla beraber ocak ayı itibariyle memur maaş zamları belirlendi. Yüzde 25 olarak ifade edilen daha sonra Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 5 puan daha artış yapılan memur zamları için öncelikle Cumhurbaşkanımızın bu takviyesi için teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu enflasyon oranları çalışanların alım gücü kaybı ve ülkemizin ekonomik, gerçek realitesi ortada olduğu için bu zammın tekrar revize edilmesi, ek zamla kamu çalışanlarının alım gücünün yükseltilmesi yönünde bir beklenti olduğunu, sahada gezdiğimizde bu yönde çok ciddi bir taleple karşılaştığımızı da buradan yetkililere belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.