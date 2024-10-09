‘İstanbul Turizm Fuarı’ açılışında konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülke ve kent gündemindeki sıcaklığını koruyan ‘güvenlik’ sorununa vurgu yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “İstanbul Turizm Fuarı”nın açılış konuşmasını yaptı.

İstanbul’u, tarihsel, kültürel ve coğrafi anlamda “Bir dünya başkenti” sözleriyle niteleyen Başkan İmamoğlu, “İstanbul'un temelinde; insanı, doğayı, tarihi ve kültürü bütüncül olarak ele almanın bir başarısı olarak görüyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren, kesinlikle bu kavramı çok özenle yönettiğimizi ve toplumla paylaştığımızı bütün hemşehrilerimiz ve paydaşlarımız biliyorlar” dedi. Dünyanın en fazla bilinen kentlerinden İstanbul’un marka değerini arttıracak çalışmalar içinde olduklarını kaydeden İmamoğlu, “Bize ne denli güçlü bir miras olarak bırakıldığını, onu güçlendirmenin, geliştirmenin yanı sıra, korumanın da ne kadar önemli olduğunu bilen yöneticileriz. Elbette gelişme önemli, güncel gereksinimler önemli, ama bu şehrin muhafızlığını yapmak bir o kadar önemli. Bu anlayışla, İstanbul'un turizm marka değerini, her yıl daha da yukarıya artıracağımızdan eminim” şeklinde konuştu.

“Çocuk ve kadına yönelik son dönemde gündeme oturan şiddetin önlenmesi, şehirlerin daha güvenli hale gelmesi de bu açıdan önemli bir meseledir” diyen Başkan İmamoğlu, “Güvenli şehirler, hukuk ve demokrasinin hakim olduğu yaşam, elbette hepimiz için çok önemli bir noktada. Ben, bir psikopatın gencecik insanları katleden, yaşamdan koparan o kötü görüntüleri, ülkedeki politik ortamla ilişkilendirecek kadar basit bakmam meseleye. Meseleye, hepimizin pozisyonu, hepimizin sorumlu olarak bakarım. Elbette sevgiyi büyütmemiz lazım. Ayrıştırıcı dilden, kutuplaştırıcı dilden toplumun uzaklaşması lazım. Özellikle kindarlığı, öfkeyi, nefreti bu toplumun gündeminden def etmemiz lazım. Bu dili kim kullanıyorsa, toplum ona cezasını verir. Toplum; sevgiyi, iyiliği, dayanışmayı, kardeşliği vaat edenleri de sever. Turizmin, sadece sektörel anlamla bir bütüne kavuşamayacağını bilen birisi olarak bu olaya değindim. Çünkü ‘turizm’ demek; bana göre adalettir, özgürlüktür. Turizmde yükselmek demek; demokrasidir, güvendir, huzurdur. Çevreye, insana, doğaya, sokaktaki canlıya, ormana, denize, ırmağına, havasına, suyuna özendir, saygıdır. Bütün bunlar olursa, memleketin turizmi daha kalıcı bir biçimde güçlenir ve en güçlü seviyeye yükselir” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da katıldığı açılış töreninde; Dream Project CEO'su ve Yönetim Kurulu üyesi Volkan Ataman, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Bahadır Yaşık ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya da birer konuşma yaptı.

Konuşmalar sonrasında kesilen kurdele ile 9-10 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek İstanbul Turizm Fuarı resmen açılmış oldu.