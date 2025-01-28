Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de faaliyet gösteren Oda, Sivil Toplum Kuruluşu ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Salı mesaisini Küçükçekmece’de sürdürdü.

Küçükçekmece esnafını ziyaret eden, bereketli kazançlar dileyen İmamoğlu ardından Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin ev sahipliğinde aralarında Oda, Sivil Toplum Kuruluşu ve sendika temsilcilerinin olduğu katılımcılarla bir araya geldi.

Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezi’ndeki programda katılımcılara hitap eden İmamoğlu, STK temsilcilerine hitabında hukuk ve demokrasi mesajları verdi.

“Ne olursa olsun sandıkta eşitleniriz" diyen Başkan İmamoğlu, "Herkesin bir oyu vardır. Ve ben dedim ki vatandaş beğendiğini seçer, beğenmediğini gönderir. Gelmesini kendine hak gören, gitmesini de kendine hak görmelidir. Gitmemek için elli tane yol yöntem aramak sadece demokrasiye inanmamak demektir. Demokrasiyi araç olarak kullanma gayretinin bir ürünü demektir. Bizim için demokrasi bir araç değil, bizim için demokrasi bir amaçtır” diye konuştu.

Beylikdüzü- Sefaköy Metrosunun dördüncü kez yatırım programına alınmadığını anımsatan Başkan İmamoğlu, “Bu hat üzerinde 2,5-3 milyona yakın insanın faydalanacağı metroyu bile başlatmamamız için türlü türlü engellemelerin içinde olan bir anlayış. Bu iktidar buna bile engel olmayı kendine başarı kabul ediyor” dedi.

Milletin vicdanında yer bulmayan siyasetten kimseye hayır getirmeyeceğini belirten Başkan Ekrem İmamoğlu, haksızlığa karşı dik durmayı, haksızlık yapana bedeli ödetmeyi bu milletin iyi bildiğini belirterek, "Mertliği de sever. Yiğitliği de sever. Ama zorbalığı asla tahammül etmez bizim milletimiz. Bizim insanımız sadece kazananları değil bakın şerefiyle kazananları da sever, şerefiyle kaybedenleri de sever. Ona da saygı gösterir. Yeter ki sen şereflice mücadele et. Kazan ya da kaybet. Kimin malını kimden kaçırıyorsun? Milletin malı bu. Onun için şerefiyle kazananı da sever, şerefiyle kaybedeni de sever” diye konuştu.